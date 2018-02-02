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Число заболевших ОРВИ в Москве упало на 17%

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Количество случаев заболевания ОРВИ в Москве с сентября 2017 года по 28 января снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба мэра и столичного правительства.

«Начиная с 1 сентября 2017 года по 28 января 2018 года в медицинских учреждениях Москвы зарегистрировано 1 277 877 случаев заболевания ОРВИ, что на 17% ниже аналогичного период прошлого эпидсезона. Лабораторно было подтверждено 30 случаев гриппа, все — у лиц, не сделавших прививки», — уточнили в пресс-службе.

В правительстве Москвы отметили, что сейчас показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ находятся ниже эпидемического порога во всех возрастных группах населения на 30-49%.

Прививки от гриппа сделали более 6,7 млн москвичей, около 1,2 млн из которых — дети. «Охват вакцинацией составил 55,1% населения столицы, что значительно больше, чем в среднем по России (45,9%)», — добавили московские власти.

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