Корсиканские националисты призвали Макрона к примирению

Корсиканские националисты призвали президента Франции Эммануэля Макрона использовать исторический шанс для примирения, признав идентичность острова.

Так считают главы местных администраций Корсики, выступившие с таким заявлением в понедельник, 5 февраля.

«Имеется историческое окно, чтобы выйти из логики конфликта, однако, если завтра двери к диалогу будут закрыты, мы окажемся в ситуации кризиса, политического тупика», — цитирует ТАСС главу Исполнительного совета (региональной администрации) Корсики Жиля Симеони.

На декабрьских выборах 2017 года в региональный парламент Корсики победу одержали националисты, которые в большинстве своем не требуют суверенитета для острова, но желают видеть его более автономным.

По мнению корсиканцев, Париж предпочел не заметить этой победы и никаких шагов навстречу националистам не сделал.

30 января портал iz.ru рассказал о том, как Макрон обменялся грубостями со своим телохранителем.

Во время раздачи автографов в городе Клермон-Ферран, Макрон попросил у одного из своих телохранителей что-нибудь, на чем можно поставить подпись. В ответ на просьбу Макрона ему был передан кожаный портфель, который, по признанию телохранителя, был слишком мягким. Макрон пошутил, что, по всей видимости, его охранники не имеют никакой твердой поверхности под рукой потому, что они никогда не могли найти того, кто бы умел писать.