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СМИ сообщили об обмене грубостями между Макроном и его телохранителем

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Фото: REUTERS/Thierry Zoccolan
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Президент Франции Эммануэль Макрон обменялся грубостями со своим телохранителем. О конфликте между главой государства и его охранником сообщили французские СМИ.

По данным информационного портала La Depeche, случай произошел во время раздачи автографов в городе Клермон-Ферран, где Макрон попросил у одного из своих телохранителей что-нибудь, на чем можно поставить подпись. В ответ на просьбу Макрона ему был передан кожаный портфель, который, по признанию телохранителя, был слишком мягким.

В ответ на это Макрон пошутил, что, по всей видимости, его охранники не имеют никакой твердой поверхности под рукой потому, что они никогда не могли найти того, кто бы умел писать. Телохранитель Макрона, в свою очередь, назвал французского президента мерзавцем.

«Похоже, Эммануэль Макрон стал близок с людьми, ответственными за его безопасность», — отмечается в публикации.

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