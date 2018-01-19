Макрон намерен ввести во Франции всеобщую воинскую обязанность

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение относительно всеобщей воинской обязанности, введение которой было прописано в его предвыборной программе.

«Я хочу заверить каждого, что в конечном итоге она будет введена. Ею будут управлять все связанные с этим министерства, не только Минобороны», — заявил глава государства во время выступления перед французскими военнослужащими.

Macron annonce que le "service national universel sera mené à son terme" pic.twitter.com/kBmuFNWtDg — BFMTV (@BFMTV) January 19, 2018

Макрон добавил, что данная инициатива будет отдельно профинансирована.

Напомним, обязательная служба во французской армии была отменена в 2001 году.