Макрон намерен ввести во Франции всеобщую воинскую обязанность
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерение относительно всеобщей воинской обязанности, введение которой было прописано в его предвыборной программе.
«Я хочу заверить каждого, что в конечном итоге она будет введена. Ею будут управлять все связанные с этим министерства, не только Минобороны», — заявил глава государства во время выступления перед французскими военнослужащими.
Макрон добавил, что данная инициатива будет отдельно профинансирована.
Напомним, обязательная служба во французской армии была отменена в 2001 году.