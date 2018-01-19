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Макрон и Мэй назвали вешнюю политику России «агрессивной и напористой»

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Фото: Global Look Press/DEROS ANDERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Тереза Мэй, комментируя российскую внешнюю и оборонную политику, назвали ее «более агрессивной и напористой».

По мнению политиков, Москва прибегает к «различным формам стратегического запугивания, которые включают дезинформацию, атаки в киберпространстве и подрывную деятельность в политической сфере».

При этом лидеры двух стран заявили о желании наладить отношения с Россией.

«Париж и Лондон постараются установить конструктивный диалог с Москвой через соответствующие каналы связи», — приводит заявление политиков по итогам французско-британского саммита «РИА Новости».

Кроме того, Макрон и Мэй в очередной раз увязали отмену антироссийских санкций с выполнением Минских договоренностей.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия является не стороной конфликта в Донбассе, а гарантом Минских соглашений, которые должны выполняться Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

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