Кабмин обяжет лесопользователей восстанавливать лес в объемах вырубки

Правительство РФ своим законопроектом обяжет лесопользователей восстанавливать лес в объемах произведенной вырубки.

Информацию об этом распространил сайт Госдумы в понедельник, 5 февраля.

«Лица, использующие лес, должны будут осуществлять мероприятия по лесовосстановлению (лесоразведению) в границах территории соответствующего субъекта РФ», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом восстановить лес предполагается в течение года.

Эта норма не будет распространятся на тех, кто производит вырубку по технической необходимости, как, например, при разработке полезных ископаемых или обеспечении безопасности граждан.

По мнению кабмина, это поможет не только ускорить восстановление лесов, но и обеспечить занятость в лесоразведении.

11 января портал iz.ru рассказал, что нарушителя обязали выплатить почти 2 млн рублей за незаконную вырубку леса в Белевском районе Тульской области, сообщила пресс-служба управления судебного департамента по области.

Инцидент произошел в марте 2017 года. Нарушитель нанял двух работников на вырубку сухостоя и сырорастущих деревьев в Хрящевском участковом лесничестве Белевская дача ГУ ТО «Белевское лесничество». Нанятые люди не знали о том, что на рубку нет разрешения и она незаконна. Лесорубы в течение нескольких дней осуществляли спил берез и сосен.