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Нарушитель выплатит 2 млн рублей за рубку леса в Тульской области

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Нарушителя обязали выплатить почти 2 млн рублей за незаконную вырубку леса в Белевском районе Тульской области, сообщила пресс-служба управления судебного департамента по области.

Суд вынес приговор мужчине за незаконную вырубку леса в особо крупном размере. По приговору суда осужденный обязан выплатить штраф в размере 1,1 млн рублей и возместить нанесенный им ущерб государственному лесному фонду в размере более 880 тыс. рублей, сообщило ИА «Тульские новости».

Инцидент произошел в марте 2017 года. Нарушитель нанял двух работников на вырубку сухостоя и сырорастущих деревьев в Хрящевском участковом лесничестве Белевская дача ГУ ТО «Белевское лесничество». Нанятые люди не знали о том, что на рубку нет разрешения и она незаконна. Лесорубы в течение нескольких дней осуществляли спил берез и сосен.

Подсудимый сам ходатайствовал о рассмотрении своего дела судом в особом порядке. Вину полностью признал и согласился с приговором суда о выплатах денежной компенсации государству.

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