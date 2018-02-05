МВД не планирует устраивать переэкзаменовку при замене прав

МВД РФ не собирается вводить повторный экзамен при замене водительских прав. Об этом заявили в пресс-центре министерства, передает «РИА Новости».

«В настоящее время внесение изменений в порядок допуска к управлению транспортными средствами в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений не предусматривается», — говорится в сообщении.

Как писала ранее газета «Известия», Союз автошкол предложил ввести переэкзаменовку водителей при каждой замене прав. В настоящее время водители получают права на десять лет, а затем меняют их на новые после предоставления медицинской справки. В Госдуме данную идею не поддержали.

В январе глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил Стратегию безопасности дорожного движения в России до 2024 года. Как сообщал портал iz.ru, согласно стратегии, планируется добиться снижения числа погибших в транспортных происшествиях до четырех человек на 100 тыс. населения. Но в правительстве не планируют на этом останавливаться — поставлена задача к 2030 году полностью ликвидировать смертность на дорогах.