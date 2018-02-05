СК проверит факт применения Навальным насилия в отношении полицейских

Следственный комитет вызвал блогера Алексей Навального для дачи объяснений в рамках проверки по факту применения насилия к стражам правопорядка во время задержания на несанкционированной акции в Москве 28 января. Об этом информирует представитель столичного ГСУ СКР Юлия Иванова.

«По предварительным данным, 28 января 2018 года при задержании Алексея Навального и его сторонников в ходе несанкционированной акции в центре Москвы сотрудникам полиции были причинены телесные повреждения», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Она отметила, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Алексей Навальный был задержан 28 января в ходе митинга на Тверской улице. Ранее блогер призвал своих сторонников принять участие в несогласованной акции.