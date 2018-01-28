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Алексей Навальный задержан на Тверской улице в Москве

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Фото: REUTERS/NAVALNY.COM
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Сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Алексея Навального в центре Москвы.

ТАСС передает, что Навальный шел по Тверской улице на несанкционированную акцию и был задержан.

«В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАПа РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», — сообщили в ГУ МВД по Москве.

Ранее прокуратура российской столицы предостерегла организаторов несанкционированных акций о недопустимости нарушения закона. Сообщалось, что в Москве наряды сотрудников полиции продолжают дежурить на Пушкинской и Тверской площадях, в центре столицы дежурят бойцы ОМОНа управления Росгвардии.

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