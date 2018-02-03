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Журналист Филлипс отказался забрать из полиции заявление о нападении

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Фото: TASS/ZUMA/Geovien So
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Задержанный за нападение на британского журналиста Грэма Филлипса 28 января сторонник Алексея Навального попросил потерпевшего забрать заявление из полиции, однако журналист отказался это сделать.

«Теперь это дело полиции, которая, уверен, выполнит свои обязанности по букве закона. Я не буду также принимать от него никаких денежных расчетов, чтобы не отклоняться от российского законодательства, и ожидаю, что закон обеспечит справедливое разрешение этой ситуации, потому что сам я являюсь честным человеком, который заинтересован не более чем в справедливом и законном решении этой проблемы», — сказал Филлипс ТАСС.

Журналист сообщил, что напавший на него мужчина впоследствии писал ему, что осознает свою вину, раскаивается, готов компенсировать ущерб и попросил забрать заявление из полиции. Филлипс добавил, что друзья из России смогли помочь ему купить новую камеру взамен разбитой во время нападения.

Как писал портал iz.ru, 28 января в Москве и ряде других городов России прошли несанкционированные акции сторонников Алексея Навального. После акции в Москве в полицию обратился британский журналист Грэм Филлипс, который заявил, что один из сторонников Навального напал на него и разбил камеру.

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