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Суд арестовал соратников Навального

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Фото: youtube.com
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Суд санкционировал арест пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Руслана Шаведдинова. Их признали виновными в призывах к участию в несанкционированной акции.

Ярмыш назначили пять суток административного ареста, Шаведдинову — восемь суток, передает ТАСС.

Накануне сторонники Навального были задержаны сотрудниками полиции в аэропорту Шереметьево за призывы к участию в несогласованной акции, которая прошла в Москве и ряде других российских городов 28 января.

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