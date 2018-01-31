Суд арестовал соратников Навального

Суд санкционировал арест пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Руслана Шаведдинова. Их признали виновными в призывах к участию в несанкционированной акции.

Ярмыш назначили пять суток административного ареста, Шаведдинову — восемь суток, передает ТАСС.

Накануне сторонники Навального были задержаны сотрудниками полиции в аэропорту Шереметьево за призывы к участию в несогласованной акции, которая прошла в Москве и ряде других российских городов 28 января.