Прямой эфир

Журналист Грэм Филлипс пожаловался в полицию на сторонников Навального

0
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский журналист Грэм Филлипс сообщил, что подал заявление в полицию на сторонника блогера Алексея Навального, который разбил ему видеокамеру на несанкционированной акции 28 января.

Он отметил, что его заявление было зарегистрировано в ОВД «Тверское». Журналист просит полицию найти нападающего и привлечь его к ответственности. Кроме того, Филлипс требует взыскать с нападавшего материальный ущерб, передает ТАСС.

По словам британского журналиста, полицейские приняли его заявление.

Как писал портал iz.ru, 28 января в Москве и ряде других городов России прошли несанкционированные акции сторонников Алексея Навального.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Алексей Навальный задержан на Тверской улице в Москве
В МВД уточнили число участников несогласованной акции в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017