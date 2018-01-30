Журналист Грэм Филлипс пожаловался в полицию на сторонников Навального

Британский журналист Грэм Филлипс сообщил, что подал заявление в полицию на сторонника блогера Алексея Навального, который разбил ему видеокамеру на несанкционированной акции 28 января.

Он отметил, что его заявление было зарегистрировано в ОВД «Тверское». Журналист просит полицию найти нападающего и привлечь его к ответственности. Кроме того, Филлипс требует взыскать с нападавшего материальный ущерб, передает ТАСС.

По словам британского журналиста, полицейские приняли его заявление.

Как писал портал iz.ru, 28 января в Москве и ряде других городов России прошли несанкционированные акции сторонников Алексея Навального.