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Библиотеки предложили освободить от контрольно-кассовой техники

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Фото: из личного архива
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Елена Ямпольская намерена на законодательном уровне освободить российские библиотеки от контрольно-кассовой техники. 

Библиотеки пока не входят в перечень организаций, которых не касаются положения федерального закона № 290 ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». 

Вместе с тем, по словам депутата Государственной думы, оснащение библиотек кассовыми аппаратами попросту нерентабельно, если не разорительно. При не самой высокой прибыли, по самым скромным расчетам, большая часть ее пойдет на закупку кассовых аппаратов, а затем придется еще тратиться и на их обслуживание.

При этом уверенность в необходимости внесения изменений в Федеральный закон возникла у депутата от Челябинской области после встреч с работниками библиотек в своем регионе, а исходя из количества жалоб на существующее положение дел — это можно вполне считать прямым запросом избирателей. 

«Наживаться на библиотеках с нравственной точки зрения сомнительно, а, выражаясь прагматическим языком, неэффективно — речь идет о минимальных суммах. Минимальных в масштабах страны, однако крайне чувствительных для каждой отдельно взятой библиотеки», — считает Елена Ямпольская.

Перечень услуг, которые библиотеки смогли бы оказывать без выдачи кассового чека, еще предстоит разработать. 

«Практика показывает, что такие услуги в библиотеках всей страны примерно одинаковы. Это ксерокопирование, ламинирование, оформление текстов на компьютере, распечатка на принтере, сканирование, библиографические справки, брошюровочные и переплетные работы, — говорит Ямпольская. — А также организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Ведь сегодня библиотека — это не просто книгохранилище, но и дискуссионный клуб, куда приходят неравнодушные люди — пообщаться, поспорить, встретиться с интересными гостями».

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