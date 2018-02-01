Больше 50 столичных библиотек превратят в тематические площадки

Порядка 50 библиотек Москвы превратят в тематические культурные центры в 2018 году. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Формат работы часть московских библиотек поменяет в рамках проекта «Точки роста». Городские читальни превратятся в культурные площадки, посвященные науке, творчеству, различным видам хобби и искусства. В частности, это могут быть ремесла, этнография, высокие технологии или комиксы. Кроме того, у каждой библиотеки будет свой уникальный дизайн, название и определенный книжный фонд.

Первые три культурные площадки заработают уже в феврале. В читальном зале «Библиотеки ремесел» на ВДНХ можно будет найти литературу о различных ремеслах, площадка «Графические истории» в библиотеке № 227 будет посвящена графическим романам и комиксам, а на площадке Technoscience в библиотеке № 240 можно будет найти профильную литературу по науке и высоким технологиям.

Целью проекта «Точки роста» является привлечение аудитории в районные библиотеки с дефицитом читателей. Всего в рамках проекта в этом году обновят 50 библиотек, сообщает сетевое издание m24.ru.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президентская библиотека оцифрует Седьмую симфонию Шостаковича.