Редкие книги извлекли из архива Национальной библиотеки в Уфе

Редкие книги извлекли из архива Национальной библиотеки Республики Башкортостан имени Валиди для проведения книжной выставки в Уфе.

Редкие книжные издания подняли из архива Национальной библиотеки для того, чтобы показать их посетителям книжной выставки. Выставка посвящена знаменитым писателям, классикам России и Башкирии, и значимым датам, связанных с ними, сообщает ИА «Башинформ».

По словам организаторов, на выставке будут присутствовать издания Ивана Тургенева, Максима Горького, Льва Толстого. Некоторые из фолиантов изданы еще при жизни писателей, некоторые выпущены в XIX и XX веках.

Редкие и первые книги уроженцев Башкирии, писателей и общественных деятелей, также смогут увидеть гости выставки. Будут представлены труды Мухаметши Бурангулова, Нуриагзама Тагирова, Сагита Сюнчелея, Имая Насыри, Акрама Вали, Зайнаб Биишевой, Фатыха Карима, Назара Наджми, Якуба Кулмыя, Фарита Исангулова.

Эти издания написаны арабским письмом и латиницей и изданы в первой половине XX века. Помимо книжных изданий, на выставке будут представлены автографы классиков и редкие фотографии из архивов.