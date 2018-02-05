Прямой эфир
Сюжет:

МОК отказал 15 россиянам в приглашении на ОИ-2018

0
Выделить главное
вкл
выкл

МОК не пустил на Олимпиаду 15 россиян, оправданных CAS. В списке 13 атлетов и два тренера. Скелетонисты: Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова. Лыжники: Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева. Конькобежцы: Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов. Саночница Татьяна Иванова. Тренеры: Альберт Демченко (санный спорт), Сергей Чудинов (скелетон). Всего ложные обвинения и санкции были сняты с 28 российских спортсменов. Для 15 из них Россия попросила прислать приглашения на Олимпиаду. В итоге на Игры не допустили ни одного. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
CAS заявил о праве спортсменов на справедливый суд после критики МОКа
Валуев назвал крахом олимпизма отказ МОКа допустить на Игры 15 россиян

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017