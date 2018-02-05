МОК отказал 15 россиянам в приглашении на ОИ-2018

МОК не пустил на Олимпиаду 15 россиян, оправданных CAS. В списке 13 атлетов и два тренера. Скелетонисты: Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова. Лыжники: Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева. Конькобежцы: Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов. Саночница Татьяна Иванова. Тренеры: Альберт Демченко (санный спорт), Сергей Чудинов (скелетон). Всего ложные обвинения и санкции были сняты с 28 российских спортсменов. Для 15 из них Россия попросила прислать приглашения на Олимпиаду. В итоге на Игры не допустили ни одного.