Бегавшего босиком на морозе ребенка госпитализировали в Якутии

В Якутске следователи проводят проверку после госпитализации трехлетнего ребенка с обморожением стоп. Как сообщает региональное управление СК, он бегал босиком и без верней одежды на морозе.

Было установлено, что 3 февраля мать ребенка ушла в магазин, оставив сына в квартире с родственником. Однако мужчина тоже ушел, после чего ребенок выбежал из квартиры на улицу без верхней одежды и обуви. Заметившие ребенка прохожие занесли его в расположенный в доме магазин.

Позже мальчик с обморожением обеих стоп был госпитализирован в ожоговое отделение центра экстренной медицинской помощи. По данным синоптиков, 3 февраля в Якутске днем было -36, ночью около -40.

По результатам проверки следователи дадут правовую оценку действиям лиц, под чьим присмотром находился ребенок.

Ранее сообщалось, что в Якутии нетрезвый мужчина выбросил из окна второго этажа своего десятимесячного ребенка.