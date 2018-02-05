Ребенок пострадал от льва в приморском зоопарке

Атака леопарда в приморском зоопарке была не первой, около года назад другого ребенка там ранил лев.

Как передает «Газета.ру», в прокуратуру Уссурийска обратилась женщина, малолетняя дочь которой также пострадала от лап хищника при посещении зоопарка.

В ходе проверки было установлено, что в конце марта 2017 года лев через клетку травмировал девочку, у которой зафиксированы телесные повреждения.

6 января из-за недосмотра взрослых ребенок слишком близко подошел к клетке с животным, и леопард схватил его лапами за голову.