Режим ЧС ввели в якутском селе из-за пожара в котельной

Свыше 60 жилых домов и административных зданий Якутска остались без тепла из-за пожара в котельной в селе Бердигестях, сообщает региональный СКР.

ЧП произошло 27 января. В результате нарушений правил безопасности произошел хлопок газовоздушной смеси. Это привело к возгоранию, которое повлекло остановку работы котельной и прекращение подачи тепла. В результате погиб оператор котельной.

В самом селе ввели режим ЧС. Всех жителей эвакуировали в местную школу.

Для восстановления подачи тепла на 26 административных, хозяйственных объектах и 30 жилых домах из Якутска направили передвижную модульная котельную.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся допросы свидетелей.

Сейчас за окном в Якутске температура опустилась до –41 градуса. Однако в столичном регионе холода ощущаются сильнее из-за преобладания влажного воздуха из Атлантики.