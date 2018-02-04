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ФСИН за три года снизила расходы на питание заключенных на 7 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) за три года снизила расходы на питание заключенных на 7 млрд рублей. Соответствующие меры были введены благодаря собственному производству и оптимизации закупок продуктов, сообщил в интервью «Российской газете» замдиректора ФСИН Валерий Максименко. По его словам, объем средств, выделяемых на питание заключенных, сокращается на протяжении нескольких лет.

«Если в 2015 году выделялось 22 млрд рублей, то в 2017-м — 16 млрд рублей. Сегодня в день на питание одного заключенного приходится 72 рубля», — констатировал Максименко.

Он отметил, что нормативы питания заключенных не сократились, упомянув о развитии собственного сельхозпроизводства ФСИН и оптимизации закупок продуктов.

«Мы такие продукты питания, как мука, картофель, овощи, мясо, молоко, яйцо, производим сами, а не покупаем их на рынке», — добавил замглавы ФСИН.

По словам Максименко, рацион питания заключенных был составлен с учетом калорийности каждого продукта питания и экономики его производства. Рацион составлялся с учетом подсчета калорий, необходимых как для женщин, так и для мужчин.

Максименко заверил, что благодаря новой оптимизации продуктов ФСИН удалось сократить расходы на 1 млрд рублей.

«В прошлом году мы даже сэкономили 1,2 млрд рублей. Директором ФСИН было принято принципиальное решение — вернуть эти деньги в казну», — резюмировал представитель ведомства.

Ранее портал iz.ru, что число заключенных в России достигло исторического минимума. По состоянию на 1 января 2018 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось свыше 602 тыс. человек.

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