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Актер Роуэн Аткинсон выставил на торги два автомобиля

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Hoch Zwei
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Британский актер Роуэн Аткинсон, известный по роли комичного телесериала «Мистер Бин», выставил на торги два своих автомобиля. Артист решил расстаться со спортивным седаном Mercedes-Benz 500 E 1993 года выпуска и Lancia Thema с мотором от Ferrari.

Причины, по которым актер решил расстаться с машинами, не называются, однако Роуэн Аткинсон уже продавал таким образом свои другие автомобили, сообщает издание «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что спортивный кабриолет, принадлежавший одному из основателей компании Apple Стиву Джобсу, выставят на торгах аукционного дома Sotheby's.

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