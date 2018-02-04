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Продюсер обвинил шведского победителя «Евровидения» в плагиате

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Aftonbladet
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Шведский продюсер Андрес Пьер Клеруп обвинил победителя «Евровидения-2015» Монса Сельмерлева в плагиате за несколько дней до концерта на британском телевидении, сообщили СМИ Швеции.

В частности, продюсер заявил, что песня Сельмерлева Run for your Life скопирована с его хита Longing for Lullabies, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание Local.

«Когда мы говорим о музыкальном плагиате, мы имеем в виду, что если бы одна песня не существовала, то без нее не могла бы появиться другая, и я могу сказать почти со 100-процентной уверенностью, что это как раз этот случай», — заявил продюсер.

Примечательно, что продюсер обвинил певца в плагиате за несколько дней до участия Сельмерлева в концерте Eurovision: You Decide на BBC.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Европейский вещательный союз (ЕВС) одобрил решение референтной группы о наложении на Украину штрафа за недобросовестное проведение песенного конкурса «Евровидение» в 2017 году.

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