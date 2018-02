Продюсер обвинил шведского победителя «Евровидения» в плагиате

Шведский продюсер Андрес Пьер Клеруп обвинил победителя «Евровидения-2015» Монса Сельмерлева в плагиате за несколько дней до концерта на британском телевидении, сообщили СМИ Швеции.

В частности, продюсер заявил, что песня Сельмерлева Run for your Life скопирована с его хита Longing for Lullabies, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание Local.

«Когда мы говорим о музыкальном плагиате, мы имеем в виду, что если бы одна песня не существовала, то без нее не могла бы появиться другая, и я могу сказать почти со 100-процентной уверенностью, что это как раз этот случай», — заявил продюсер.

Примечательно, что продюсер обвинил певца в плагиате за несколько дней до участия Сельмерлева в концерте Eurovision: You Decide на BBC.

