Южнокорейцы встретили в аэропорту Сеула участников ОИ-2018

Около 200 южнокорейцев в аэропорту Сеула Инчхон организовали торжественную встречу для участников зимних Олимпийских игр. Собравшиеся встретили прибывших спортсменов южнокорейскими народными песнями и танцами, а также флагами различных стран — участниц турнира, передает ТАСС.

Не стали исключением и российские атлеты, даже несмотря на то, что из-за дисквалификации национального олимпийского комитета на Олимпиаде они будут вынуждены соревноваться под олимпийским флагом. Одна участников сообщила, что пришла с российским флагом, чтобы поддержать отстраненных спортсменов.

«Я сюда приехала поддержать российских спортсменов… Не берусь судить, справедливо они были наказаны или нет, мне просто хочется сделать им приятно, чтобы они ощутили наше гостеприимство», — поделилась впечатлениями девушка.

Как сообщал портал iz.ru, ранее правящая партия Южной Кореи «Тобуро» запустила движение болельщиков, которое намерено поддерживать российских спортсменов на Олимпийских играх.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.