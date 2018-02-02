Трамп пожелал Южной Корее успешного проведения Олимпийских игр

Президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы пожелал своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину успешного проведения зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении говорится, что, помимо предстоящих соревнований, главы государств также обсудили важность улучшения ситуации с соблюдением прав человека в Северной Корее и подчеркнули свою приверженность совместной работе на этом направлении, передает ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Как сообщалось ранее, КНДР и Южная Корея намерены сформировать объединенную женскую хоккейную команду для участия в соревнованиях.

Подробная информация о ходе подготовки к Олимпиаде и связанных с мероприятием событиях доступна в сюжете портала iz.ru.