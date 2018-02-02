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Движение болельщиков в поддержку России на ОИ-2018 появилось в Корее

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Правящая партия Южной Кореи «Тобуро» запустила движение болельщиков, которое будет поддерживать российских спортсменов на Олимпийских играх. 

Как сообщает «Газета.ру», в Сеуле состоялась торжественная церемония, в которой приняли участие лидер партии Чху Ми Э и глава российского диппредставительства в Южной Корее Александр Тимонин.

Политик отметила, что «Тобуро» сформировала группу поддержки, которая запускается на официальном уровне. «Тем самым мы хотим показать, что мы с Россией друзья», — добавила Чху Ми Э.

В свою очередь, посол РФ выразил благодарность южнокорейской стороне и отметил,  что это решение со стороны парламента было принято, несмотря на «беспрецедентное давление на российских спортсменов».

Ранее портал iz.ru сообщал, что олимпийская сборная РФ вернется на первое место в командном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 

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