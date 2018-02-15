Сегодня в России почти 2,5 тыс. проектов в сфере государственно-частного партнерства. Большинство из них — в коммунальной, транспортной сферах и здравоохранении.

Может ли наша система исполнения наказаний пойти по тому же пути? На первый взгляд кажется, это дико. Но такая практика становится всё более популярной в мире. Частные тюрьмы сегодня есть в Великобритании, Эстонии, Австралии, Бразилии, США, где, к слову сказать, этот тренд зародился еще 40 лет назад. А в последние годы акции компаний-подрядчиков выросли вдвое.

Как показывает статистика, содержание в частной тюрьме в среднем обходится на 15–20% дешевле. Но не потому, что на заключенных там экономят или они сами оплачивают пребывание. Нет. Коммерческая тюрьма совершенно ошибочно представляется курортом, где за деньги весь день можно играть в видеоприставку.

По сути, это обычная тюрьма, управление которой государство передает на аутсорсинг частному подрядчику. Он отвечает за режим и безопасность заключенных, попавших туда по приговору обычного суда. За это компания может создавать в тюрьмах рабочие места и рассчитывать на льготы и преференции со стороны государства. Стоит сказать, в отдельных странах такая своеобразная форма ГЧП уже считается «процветающим бизнесом»: только в 2010 году две частные тюремные корпорации США получили $3 млрд прибыли.

Более того, на их основе уже сформирован настоящий индустриальный комплекс. Например, четверть всей офисной мебели и бытовой техники США производится в их системе исполнения наказаний. Этот же сектор работает и на оборону страны: все военные каски, одежда и рюкзаки для армии выпускаются именно занятыми в тюрьмах.

Конечно, такая популярность частных тюрем в США во многом объясняется количеством осужденных — 2,2 млн человек тюремного населения. Это больше, чем в 35 крупнейших европейских странах вместе взятых. Неудивительно, что государственных тюрем уже не хватает на содержание всех заключенных.

В России, напротив, с каждым годом тюремное население сокращается. Еще в начале 2000-х его численность превышала 1 млн человек, но в прошлом году показатель вышел на исторический минимум — 602 тыс. человек.

Но это не значит, что институт частных тюрем не будет востребован в России. В нашей стране сегодня работает больше тысячи исправительных учреждений. При этом они перенаселены в среднем на 20-30%. А следственные изоляторы крупных городов переполнены почти наполовину от предусмотренных норм.

И что еще важно. Содержание одного заключенного обходится федеральной казне примерно в 30 тыс. рублей в месяц, если брать в расчет зарплаты сотрудникам ФСИН и траты на содержание тюрем. Для сравнения, пособие по потере кормильца — всего 5 тыс. рублей в месяц. Получается, что государство тратит на осужденного в шесть раз больше, чем на оставшегося без родителя ребенка.

Есть два способа восстановить баланс. Во-первых, необходимо и дальше работать над развитием законодательства в России, ведь по многим преступлениям, которые требуют наказания «рублем», до сих пор приговаривают к лишению свободы. Прежде всего речь идет об экономических преступлениях, по которым только за первые шесть месяцев прошлого года возбуждено более 120 тыс. дел. Зачем этим людям проходить тюремные институты и сидеть в камерах с настоящими уголовниками?

Во-вторых, развивать институт частных тюрем, которые помогут не только снизить государственную нагрузку и сократить расходы на заключенных, но дадут трудоспособному тюремному населению возможность работать и социально развиваться. К тому же любой управленец заинтересован, чтобы все правила и нормы соблюдались, ведь это напрямую влияет на качество его работы. Так почему бы не попробовать расширить рамки государственно-частного партнерства в том числе и на систему исполнения наказаний?

Автор — сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия», сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ

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