США признали преимущество российских систем ПВО

Сотрудник Центра новой американской безопасности Пол Шарре отметил, что вооруженные силы США не готовы отразить существующие вызовы со стороны России и Китая.

Как сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на слова аналитика, со стороны Пекина угрозу представляют «сотни крылатых и свыше 1 тыс. баллистических ракет». В свою очередь Москва обгоняет Вашингтон по потенциалу систем ПВО.

«Соединенные Штаты уступают России, которая по сравнению с ними вкладывает больше средств в совершенствование собственного потенциала по нанесению высокоточных ударов большой дальности, а также в модернизацию комплексных систем ПВО, средств и методов радиоэлектронной борьбы», — подчеркнул Шарре.

Аналитик добавил, что для ответа на существующие вызовы Пентагону следует направить средства на создание и покупку стратегических бомбардировщиков, разработку беспилотных самолетов-невидимок и технологии радиоэлектронной борьбы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Пентагон исключил поставки ПЗРК боевикам в Сирии.