Ким Чен Ын прокатился с супругой по Пхеньяну на новом троллейбусе

Лидер КНДР Ким Чен Ын прокатился по ночному Пхеньяну на новом троллейбусе, который был произведен на столичном заводе. В поездке политика сопровождала его супруга Ли Соль Чжу, а также представители Трудовой партии Кореи.

Ким Чен Ын остался доволен продукцией, отметив хорошую работу амортизаторов, ход троллейбуса и отсутствие лишних шумов, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Лидер КНДР отметил тот факт, что троллейбус был произведен в стране, и он доволен результатами, достигнутыми собственными силами.

При этом он призвал продолжить работу в этом направлении, что позволит нормализовать управление столичным транспортом.

Ким Чен Ын в последнее время всё чаще стал посещать гражданские объекты, отмечает ТАСС. Только в этом году лидер КНДР побывал на столичном фармацевтическом заводе и в Пхеньянском педагогическом институте.