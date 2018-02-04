Япония подготовила проект по модернизации Владивостока

Правительство Японии разработало план по модернизации инфраструктуры Владивостока с использованием японских технологий. В ближайшее время он будет передан российской стороне.

Речь идет о налаживании движения городского транспорта и обустройстве туристических районов и территорий, прилегающих к железнодорожным станциям. План был подготовлен в преддверии визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию, который состоится в мае текущего года, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Предложение о модернизации Владивостока будет сделано в рамках плана экономического сотрудничества двух стран и договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента России Владимира Путина в Японию.

Токио рассчитывает, что таким образом удастся продвинуться в переговорах о южных Курильских островах. Аналогичный план модернизации подготовлен и для Воронежа.

Острова южной части Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов, которые в Токио называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Япония по-прежнему оспаривает их принадлежность.