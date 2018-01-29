Президент назначил нового посла РФ в Японии

Президент России Владимир Путин назначил на должность посла РФ в Японии дипломата Михаила Галузина.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

До назначения на эту должность Галузин был послом России в Индонезии и по совместительству в Папуа — Новой Гвинее, Кирибати и Восточном Тиморе.

От этих обязанностей дипломат освобожден еще одним указом президента от 29 января.

Этот документ, как и указ об освобождении от обязанностей бывшего посла РФ в Японии Евгения Афанасьева, также опубликован на портале правовой информации.

Афанасьев представлял интересы Москвы в Токио с 2012 года.