Появились первые кадры с места стрельбы в Италии

Опубликовано видео с места стрельбы в итальянском городе Мачерата. По предварительным данным, были ранены как минимум четыре человека.

Ранее в СМИ поступили сообщения о стрельбе в нескольких районах города. По данным местных изданий, злоумышленник передвигался на автомобиле марки Alfa Romeo 147 и стрелял в прохожих.

В связи со сложившейся в городе ситуацией мэр Мачераты призвал жителей не покидать дома. «Вооруженный мужчина передвигается на машине и стреляет в городе. Остановлен общественный транспорт. Дети в школах закрыты до выяснения обстановки. Не покидайте дома, пока ситуация не прояснится», — заявил он.

Как сообщал портал iz.ru, мужчина был задержан сотрудниками полиции.