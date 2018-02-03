Колокол в Британии замолчал впервые за 239 лет из-за одного человека

В британском городке Сэндвич в графстве Кент запретили звонить в колокол церкви Святого Петра.

Как сообщает «Газета.ру», один из местных жителей пожаловался на шум, который мешает ему спать, поскольку колокол звонил четыре раза в час. Этой традиции почти 240 лет. После этого сэндвичские власти запретили звонить в колокол с 23:00 до 7:00, за исключением Рождества и Нового года.

В свою очередь, 85% жителей, живущих неподалеку от церкви, не согласились с этим решением. В городе организована кампания Save the Chimes, участники которой стремятся отменить запрет. «Мы просто хотим, чтобы всё осталось по-старому», — сказал Кэрол Джордж, один из участников движения, имея в виду исторически сложившуюся традицию.

Ранее портал iz.ru сообщал, что жителей Башкортостана о паводке будут оповещать церковные колокола.