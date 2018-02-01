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Британский парламент покинет Вестминстерский дворец

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Фото: Global Look Press/Rob Pinney
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Британский парламент проголосовал за переезд обеих палат из Вестминстерского дворца. Историческую резиденцию законодательного органа Соединенного Королевства ждет многолетний ремонт.

Парламентарии приняли решение минимальным перевесом голосов: за переезд высказались 236 депутатов, противились этому — 220. В итоговом постановлении содержится гарантия, что палата общин и палата лордов вернутся в историческое здание «как можно раньше».

Здание парламента открыто в 1871 году, последний ремонт в нем проводился в 1940 году. Новый ремонт начнется в 2023 году, еще пять лет займет подготовка к работам, уточняет ТАСС.

Международная аудиторская компания Deloitte оценила приблизительную стоимость комплексного ремонта дворца в сумму от £3 млрд до £4,3 млрд (от $4,3 млрд до $6,1 млрд). Но это при обязательном условии, что парламент покинет здание.

Вариант реконструкции продолжающего работать парламента оказался самым дорогим и сложным. Он потребует £5,7 млрд ($8 млрд), и его пришлось бы делать поэтапно на протяжении 32 лет.

Новое место дислокации палат пока не сообщалось.

Как писал iz.ru, в январе прорыв трубы привел к аварийной ситуации в британском парламенте: вышли из строя 200 туалетов, а по помещениям распространился характерный неприятный запах.

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