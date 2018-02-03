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Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель

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Фото: commons.wikimedia.org/masamic
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Японское космическое агентство JAXA в субботу провело успешный запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520-5. Трансляция испытаний велась в прямом эфире на сайте агентства.

Ракета-носитель, длина которой составляет немногим более 9 м, была запущена с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима на юго-западе Японии в 14:03 по местному времени (8:03 мск).

Она должна вывести на орбиту трехкилограммовый экспериментальный спутник геологоразведки и связи, который был разработан в Токийском университете, в частности, для фотографирования поверхности Земли.

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