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Украина испытает новый ракетный комплекс «Ольха»

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Фото: РИА Новости/Александр Турчинов
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Испытания новой украинской ракеты «Ольха» пройдут в марте этого года, после чего начнется их серийное производство. Об этом в пятницу заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

«Мы ожидаем в марте месяце государственные испытания. И после того, как она будет взята на вооружение, будет начато серийное производство», — сказал Турчинов.

По его мнению, ракета «Ольха» лучше российского аналога «Смерч», уже поступают иностранные запросы на ее покупку.

«Но в первую очередь мы должны обеспечить мощным оружием нашу армию», — подчеркнул секретарь СБНО Украины.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву забрать украинскую военную технику из Крыма. При этом глава государства уточнил, что большинство кораблей и самолетов сейчас находятся в «плачевном состоянии». 

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