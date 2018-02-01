Захарова ответила на заявление Украины о «снегирях-пропагандистах»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения Украины в использовании «украинских снегирей» в пропаганде. Пост опубликован на странице дипломата в Facebook.

«Украина в Твиттере напала на Россию (не верю, что пишу это) из-за… снегирей. По мнению Киева — аккаунт официальный — Россия использует образ «украинской птицы снегиря» в пропагандистских целях. Что следующее? Картофель?» — написала Захарова, сопроводив запись скриншотами твита.

Ранее в официальном микроблоге Украины в Twitter была размещена запись, в которой Москва обвинялась в использовании «украинского снегиря» в пропагандистских целях. В ответ микроблог России представил подписчикам «российского снегиря», который «с удивлением узнал о существовании границ».