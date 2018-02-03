Израиль сообщил об очередном запуске ракеты из сектора Газа

С палестинской территории — из сектора Газа — запущена ракета по югу Израиля. Это уже второй ракетный удар за последние сутки.

«Зафиксирован запуск ракеты из сектора Газа по Израилю», — говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

В населенных пунктах на границе с палестинским анклавом сработали сирены предупреждения. Информации о пострадавших и материальном ущербе не поступало.

На предыдущую ракетную атаку Израиль ответил ударом с воздуха по наблюдательному пункту ХАМАС в секторе Газа, сообщает «РИА Новости».

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о решении переместить дипмиссию из Тель-Авива в Иерусалим. Это решение говорит о фактическом признании Вашингтоном Иерусалима в качестве столицы Израиля.

Действия США вызвали волну недовольства среди палестинского населения и мирового сообщества. Страны Организации исламского сотрудничества признали Иерусалим столицей Палестины.

Как писал iz.ru, вице-президент США Майкл Пенс заявил, что перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим произойдет до конца 2019 года.