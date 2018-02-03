История в датах: 3 февраля

3 февраля 1994 года состоялся первый полёт российского космонавта на американском космическом корабле. Он был совершён Сергеем Крикалёвым на шатле «Дискавери» в рамках космического полёта STS-60. На фото: экипаж шатла (Сергей Крикалев верхний справа)