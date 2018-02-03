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История в датах: 3 февраля

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Фото: commons.wikimedia.org
3 февраля 1994 года состоялся первый полёт российского космонавта на американском космическом корабле. Он был совершён Сергеем Крикалёвым на шатле «Дискавери» в рамках космического полёта STS-60. На фото: экипаж шатла (Сергей Крикалев верхний справа)
Фото: РИА Новсти
3 февраля 1826 года русский поэт, дипломат и драматург Александр Грибоедов был арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов. На фото: репродукция портрета Грибоедова
Фото: Global Look Press/Keystone Pictures USA
3 февраля 1972 года в Японском городе Саппоро открылись XI зимние Олимпийские игры. На фото: вид на олимпийские сооружения города
Фото: Global Look Press
3 февраля в США отмечается национальный день морковного торта
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