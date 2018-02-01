История в датах: 1 февраля

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Фото: РИА Новости/Хрупов
1 февраля 1923 года, 95 лет назад, в Петрограде открылась первая в стране сберегательная касса. На фото: жители города оплачивают коммунальные услуги в сберегательной кассе Железнодорожного района, Новосибирск, 1984 год
Фото: nasa.gov
1 февраля 2003 года во время посадки после 16 суток полета погиб американский космический шаттл «Колумбия». На фото: члены экипажа во время полета
Фото: Getty Images
1 февраля 1953 года произошло одно из самых страшных наводнений в истории современной Голландии — тогда волны Северного моря размыли сразу 50 основных дамб, стена воды обрушилась в глубь территории на 60 км, в результате наводнения погибли 1835 человек. На фото: солдаты спасают пострадавших от наводнения людей, 1953 год
Фото: Getty Images
1 февраля 1865 года в США Авраам Линкольн подписал документ о внесении в конституцию страны 13-й поправки об отмене рабства. На фото: гравюра XIX века
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