История в датах: 1 февраля

1 февраля 1953 года произошло одно из самых страшных наводнений в истории современной Голландии — тогда волны Северного моря размыли сразу 50 основных дамб, стена воды обрушилась в глубь территории на 60 км, в результате наводнения погибли 1835 человек. На фото: солдаты спасают пострадавших от наводнения людей, 1953 год