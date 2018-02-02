История в датах: 2 февраля

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Фото: РИА Новости/Анатолий Егоров
2 февраля 1943 года отмечается День разгрома немецких войск под Сталинградом — День воинской славы России. На фото: бойцы Сталинградского фронта осматривают захваченные шестиствольные минометы противника, 2 февраля 1943 года
Фото: wikipedia.org
2 февраля 1943 года в СССР была учреждена медаль «Партизану Великой Отечественной войны» I и II степени. На фото: медаль II степени
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
2 февраля 1946 года «всесоюзный староста» Михаил Калинин подписал указ, по которому в состав территории СССР включались Южный Сахалин и Курильские острова. На фото: вид на южное побережье полуострова Камчатка
Фото: Global Look Press/Bao Dandan
2 февраля в США празднуют День сурка. На фото: знаменитый сурок Фил из города Панксатони, штат Пенсильвания, США, 2015 год
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