Тотальный радар Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 получили «умную обшивку». Антенны радиолокационной станции Н036 «Белка» теперь размещаются не только в носу машины (что позволяет видеть объекты в передней полусфере), но и распределены по поверхности самолета. По оценке экспертов, это обеспечит российскому истребителю расширенные возможности. Машина получит круговой обзор на сотни километров, и пилот будет своевременно предупрежден об опасности.

Традиционно антенны радара устанавливаются в носовой части истребителя в специальных обтекателях из радиопрозрачного материала. При этом станция плотно вписана в конструкцию самолета и не снижает его скорость и маневренность. Теоретически такое размещение РЛС обеспечивает обзор примерно на 180 градусов. Радар не видит противника, который атакует сзади или со стороны крыльев.

В Научно-исследовательском институте приборостроения им. В.В. Тихомирова (НИИП, входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») «Известиям» заявили, что в ходе летных испытаний радиолокационная станция Н036 подтвердила заявленные параметры. Эта РЛС обеспечит превосходство российского самолета над любым противником, в том числе американскими истребителями пятого поколения: F-22 и F-35.

— Характеристики радара подтверждены в основных режимах — при сканировании воздушного пространства и земной поверхности, — рассказал «Известиям» гендиректор НИИП Юрий Белый. — Мы сумели оценить недостатки предшествующих разработок и использовать последние научные достижения. Например, в части так называемой умной обшивки — когда активные фазированные антенные решетки разных диапазонов распределены по телу истребителя.

«Белка» выполнена по технологии АФАР. Традиционную антенну заменяет так называемая антенная решетка — конструкция из сотен небольших элементов, которые самостоятельно излучают и принимают сигнал. Одна такая система размещена в носовой части Су-57, еще две — в предкрылках (отклоняемые поверхности на передних кромках крыла). Всего в конструкции Су-57 предусмотрено шесть радиолокационных систем, но их точная конфигурация не разглашается. При этом антенны комплекса работают в разных диапазонах.

По сравнению с традиционными локаторами, РЛС с АФАР имеют увеличенную дальность обнаружения целей, получают более точную картинку как воздушных, так и наземных объектов. Они также лучше защищены от радиоэлектронных помех. Поэтому «Белка» способна решать широкий спектр задач: поиск и обнаружение воздушных и наземных целей, применение оружия, навигация и картографирование.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков, распределение по поверхности Су-57 элементов РЛС обеспечит фактически полный обзор воздушной обстановки.

— Летчик увидит всё, что вокруг него происходит, по всем направлениям, — отметил Алексей Леонков. — В современном воздушном бою, когда по самолету бьют и ПВО, и авиация противника, круговой обзор дает большое преимущество. На Су-57 компоненты РЛС, скорее всего, размещены в передней кромке крыла, сверху фюзеляжа и под ним, а также в хвостовом оперении. Использование антенн, работающих в разных диапазонах, практически сводит на нет все стелс-новации F-22 и F-35.

Самолет Т-50 (прототип Су-57) совершил первый полет 29 января 2010 года. Летные испытания с бортовой РЛС с АФАР продолжаются с 2012 года. Ожидается, что серийные поставки Су-57 (эти машины в перспективе придут на смену Су-27) российским ВКС начнутся в 2019 году. На днях агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники сообщило о перебазировании двух Су-57 в Сирию и о возможности боевых испытаний истребителей в этой стране.