Чак Норрис подал иск против CBS и Sony TV

Американский актер Чак Норрис подал иск в Высший суд Лос-Анджелеса к CBS и Sony Pictures Television. Об этом сообщает Deadline.

Исполнитель главной роли в сериале «Крутой Уокер» обвинил обе компании в нарушении контракта. Иск в $30 млн от имени артиста подала его компания Top Kick Productions, сообщает телеканал «360».

По словам Норриса, CBS и Sony TV должны были выплатить ему проценты от показала некогда популярного сериала, однако этого не произошло.

Телесериал «Крутой Уокер» шел на канале CBS с 1993 по 2001 год. Восемь сезонов сериала увидели зрители в более чем ста странах мира.