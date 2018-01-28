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Жительница Индии подала в суд на бывшего мужа за развод через письмо

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Фото: Global Look Prees/Vishal Bhatnagar
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Жительница Индии подала в суд на бывшего мужа за то, что тот прибег к запрещенной с недавнего времени в стране практике мусульманского развода через «тройной талак», пишет газета Hindustan Times.

Женщина вышла замуж в 2016 году. Она постоянно жаловалась, что ее избивали, и спустя полгода ушла жить к родителям. В ответ супруг направил ей письмо, в котором он три раза написал «талак» (по-арабски «развод»).

20-летняя женщина также подала иск на родственников бывшего мужа, за то что они изводили ее и требовали 50 тыс. рупий (почти 44 тыс. рублей) или мотоцикл в качестве приданого.

«Тройной талак» признали незаконным по решению Верховного суда Индии в августе 2017 года года.

22 января в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается приравнять сожительство к браку. Статус женатых могут получить пары, которые живут вместе более пяти лет или в течение двух лет при наличии общего ребенка.

Данная инициатива вызвала весьма неоднозначную реакцию в обществе. Сторонники этой идеи уверены, что штамп в паспорте перестал быть обязательным для создания семьи, а фактическое проживание двух людей должно быть юридически оформлено. Противники считают, что признание незарегистрированных союзов создает опасный прецедент и рушит основы традиционных семейных ценностей. 

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