Медики отправили Джигарханяна на домашнее лечение

Медики отправили народного артиста СССР Армена Джигарханяна на домашнее лечение.

Информацию о выписке актера из больницы подтвердила руководитель пресс-службы Театра Джигарханяна Мила Зарецкая.

«Дальнейшее лечение будет проводиться амбулаторно. Он страшно не любит лежать в больнице», — отметила она.

Как сообщал портал iz.ru, адвокат артиста Евгений Парфенов ранее опроверг информацию о том, что Джигарханяна госпитализировали из-за заболевания сердца.