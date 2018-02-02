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Год дальневосточного аиста стартовал в бассейне Амура

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Год дальневосточного аиста стартовал в бассейне Амура сегодня, 2 февраля, во Всемирный день водно-болотных угодий, в четырех субъектах Дальнего Востока, а также в Северо-Восточном Китае, сообщает пресс-служба Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Сегодня, 2 февраля, на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей начнется проведение разнообразных мероприятий по случаю Года дальневосточного аиста. В течение всего года на территориях, где обитает эта редкая птица, будут проводиться разнообразные праздничные мероприятия: выставки, конкурсы, фестивали, конференции и многое другое, сообщает ИА PrimaMedia.

Пройдут мероприятия и другого характера. Дальневосточный аист, или, как его еще называют, символ Амура, гнездится предпочитает только на берегах этой реки, зимовать птица предпочитает в долине реки Янцзы в Китае. По приблизительным данным, сейчас в мире существует порядка 4 тыс. особей. 90% из них обитают на территории России.

Поэтому на этих территориях в этом году запланирован масштабный учет этой Краснокнижной птицы. За этот год укрепят старые гнезда и создадут новые опоры, птенцов аиста пометят спутниковыми передатчиками, произведут противопожарную обработку деревьев, на которых аист гнездится. Также за год проведут множество эколого-просветительских акций.

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