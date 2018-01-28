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Восточную пуму в США признали вымершей

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Фото: Global Look Press/J & C Sohns/imagebroker.com/
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Восточную пуму исключили из американского Федерального списка диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признали вымершей. Соответствующее распоряжение опубликовано в ежедневном журнале правительства США.

Восточную пуму официально признали вымершей на основании «доступной научной и коммерческой информации». Сообщается, что наблюдение за хищником ведется с 1938 года и до сих пор отсутствуют доказательства существования популяции или одиночных представителей этого подвида.

Портал iz.ru писал о том, что в американском штате Аризона удалось снять на видео редкого белого ягуара. Этот вид, который находится на грани исчезновения, обитает лишь на территории США.

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