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Замглавы ЦИК рассказал об открытых Грудининым счетах в Швейцарии и Австрии

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Замглавы ЦИК Николай Булаев сообщил сотрудникам СМИ, что информация о закрытии счетов в Швейцарии и Австрии кандидатом в президенты РФ от КПРФ Павлом Грудининым не подтверждается.

Вместе с тем политик добавил, что этот недочет можно устранить. 

Павел Грудинин был зарегистрирован как беспартийный выдвиженец от КПРФ. Поскольку он выдвигался от парламентской партии, для регистрации ему не нужно было собирать подписи в свою поддержку.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ЦИК оповестила о еще шестерых сдавших подписи кандидатах в президенты.

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