Прямой эфир

Эксперты по детской литературе пригласили Кузнецову к диалогу

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты в области детской литературы пригласили уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анну Кузнецову к диалогу, после того как она опубликовала список из 16 современных произведений для детей, которые «даже страшно показывать взрослым».

В открытом письме, адресованном экспертами Кузнецовой, говорится, что некоторые произведения, упомянутые в списке омбудсменом, предназначены скорее для филологического и этнографического анализа, чем для детского чтения. В нем подчеркивается, что в детской литературе существуют иные требующие решения проблемы. 

«Мы приглашаем Вас к диалогу. Писатели, педагоги, издатели, библиотекари и библиографы и поделятся с Вами и своими знаниями о современной детской литературе и расскажут об ее настоящих проблемах. Мы надеемся, что Ваше участие и Ваше влияние помогут развитию детской литературы в нашей стране», — приводит «РИА Новости» слова из письма.

Письмо Кузнецовой направили писатели Нина Дашевская, Маша Рупасова, Николай Назаркин, Елена Усачева, педагоги Ксения Молдавская, Ирина Лукьянова, Виктор Федоров, издатели Илья Бернштейн, Елена Яковлева и Ксения Коваленко, а также книжные обозреватели Ксения Рождественская, Наталья Кочеткова и др.

Как сообщал портал iz.ru, Кузнецова включила в список неприличных современных произведений для детей стихотворение поэта Игоря Иртеньева «Сказ про глаз», который «упал в унитаз» и сказку Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заподозрившего Пушкина в плагиате писателя ранее обвиняли в том же
Энергетические книги Александра Петрова
Актер — о своем первом сборнике стихов, новом спектакле и фильме по собственному сценарию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017