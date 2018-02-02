Эксперты по детской литературе пригласили Кузнецову к диалогу

Эксперты в области детской литературы пригласили уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анну Кузнецову к диалогу, после того как она опубликовала список из 16 современных произведений для детей, которые «даже страшно показывать взрослым».

В открытом письме, адресованном экспертами Кузнецовой, говорится, что некоторые произведения, упомянутые в списке омбудсменом, предназначены скорее для филологического и этнографического анализа, чем для детского чтения. В нем подчеркивается, что в детской литературе существуют иные требующие решения проблемы.

«Мы приглашаем Вас к диалогу. Писатели, педагоги, издатели, библиотекари и библиографы и поделятся с Вами и своими знаниями о современной детской литературе и расскажут об ее настоящих проблемах. Мы надеемся, что Ваше участие и Ваше влияние помогут развитию детской литературы в нашей стране», — приводит «РИА Новости» слова из письма.

Письмо Кузнецовой направили писатели Нина Дашевская, Маша Рупасова, Николай Назаркин, Елена Усачева, педагоги Ксения Молдавская, Ирина Лукьянова, Виктор Федоров, издатели Илья Бернштейн, Елена Яковлева и Ксения Коваленко, а также книжные обозреватели Ксения Рождественская, Наталья Кочеткова и др.

Как сообщал портал iz.ru, Кузнецова включила в список неприличных современных произведений для детей стихотворение поэта Игоря Иртеньева «Сказ про глаз», который «упал в унитаз» и сказку Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь».