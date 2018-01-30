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Заподозрившего Пушкина в плагиате писателя ранее обвиняли в том же

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Фото: youtube.com
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Украинского писателя Юрия Винничука, обвинившего Михаила Булгакова и Александра Пушкина в заимствованиях сюжетных линий у других литераторов, в 2016 году обвиняли в плагиате. 

Тогда интернет-издание «Варианты» заявило, что Винничук в своей книге дословно повторил не менее 12 рецептов и инструкцию по приготовлению сиропа из труда Николая Пучерова «Всё о кофе». 

Винничук написал на своей странице в Facebook, что не признает себя плагиатором. Он отметил, что кулинарные рецепты «очень редко имеют авторство». 

Как сообщал портал iz.ru, Винничук накануне заявил, что Булгаков для романа «Мастер и Маргарита» позаимствовал много образов и сюжетных ходов из книги Пьера Мак-Орлана «Ночная Маргарита», изданного в Москве в 1927 году.

Он также отметил, что французские читатели считают Пушкина «обычным эпигоном французской поэзии». 

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